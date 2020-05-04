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خاص| ننشر مشروع موازنات التعليم والصحة والتضامن لعام 2020/2021

05:00 ص الإثنين 04 مايو 2020
خاص| ننشر مشروع موازنات التعليم والصحة والتضامن لعام 2020/2021

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة عددٍ من الموازنات الخاصة بوزارات وهيئات مختلفة، للعام المالي الجديد 2020/2021، منها ديوان عام وزارة التعليم العالي، وديوان وزارة التربية والتعليم.

وينشر "مصراوي"، موازنة الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التضامن، وأخيرًا وزارة الصحة.

مشروع الموازنة التعليم العالي وزارة الصحة وزارة التضامن

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