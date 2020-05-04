خاص| ننشر مشروع موازنات التعليم والصحة والتضامن لعام 2020/2021
05:00 ص الإثنين 04 مايو 2020
كتبت- ميرا إبراهيم:
شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة عددٍ من الموازنات الخاصة بوزارات وهيئات مختلفة، للعام المالي الجديد 2020/2021، منها ديوان عام وزارة التعليم العالي، وديوان وزارة التربية والتعليم.
وينشر "مصراوي"، موازنة الجهاز الإداري للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التضامن، وأخيرًا وزارة الصحة.
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