"عاشق مصر".. وزيرة الثقافة تنعى عازف فرقة الأوبرا الإنجليزي ديفيد هيلز

(مصراوي):



نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا، عازف البيانو بفرقة الأوبرا الإنجليزي "ديفيد هيلز" الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر 63 عامًا.

وقالت عبدالدايم: "يعد الراحل أحد المبدعين الأجانب الذين عشقوا مصر وأقاموا بها وتأثروا بحضارتها العريقة".

وأضافت: "طوال مشواره الفني نجح في نقل خبراته إلى أجيال جديدة من الفنانين الذين باتوا نجومًا في عالم الموسيقى الكلاسيكية"، مشيرة إلى أن إنجازاته الفنية امتدت طوال رحلة عطاءه منذ ما يزيد على عشرين عامًا.



وتخرج هيلز في مدرسة جيلد هول للموسيقى والدراما بلندن وتخصص في العزف على آلة البيانو، عمل كعازف مصاحب بكونسرفتوار القاهرة ثم فرقة أوبرا القاهرة منذ عام 1980 وحتى الآن، قدم العديد من الحفلات المنفردة والرسيتالات المشتركة مع مغنيين إلى جانب مصاحبة حفلات موسيقى الحجرة.