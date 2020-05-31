أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"عاشق مصر".. وزيرة الثقافة تنعى عازف فرقة الأوبرا الإنجليزي ديفيد هيلز

10:51 م الأحد 31 مايو 2020
"عاشق مصر".. وزيرة الثقافة تنعى عازف فرقة الأوبرا الإنجليزي ديفيد هيلز

الدكتورة إيناس عبدالدايم

(مصراوي):


نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا، عازف البيانو بفرقة الأوبرا الإنجليزي "ديفيد هيلز" الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر 63 عامًا.

وقالت عبدالدايم: "يعد الراحل أحد المبدعين الأجانب الذين عشقوا مصر وأقاموا بها وتأثروا بحضارتها العريقة".

وأضافت: "طوال مشواره الفني نجح في نقل خبراته إلى أجيال جديدة من الفنانين الذين باتوا نجومًا في عالم الموسيقى الكلاسيكية"، مشيرة إلى أن إنجازاته الفنية امتدت طوال رحلة عطاءه منذ ما يزيد على عشرين عامًا.

وتخرج هيلز في مدرسة جيلد هول للموسيقى والدراما بلندن وتخصص في العزف على آلة البيانو، عمل كعازف مصاحب بكونسرفتوار القاهرة ثم فرقة أوبرا القاهرة منذ عام 1980 وحتى الآن، قدم العديد من الحفلات المنفردة والرسيتالات المشتركة مع مغنيين إلى جانب مصاحبة حفلات موسيقى الحجرة.

إيناس عبدالدايم مجدي صابر دار الأوبرا المصرية ديفيد هيلز

الخبر التالى:

"المعلمين" تشكل لجنة أزمات لمواجهة كورونا.. وسعر مخفض للتحاليل وتوفير أماكن للعزل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 24985

    عدد المصابين

  • 6037

    عدد المتعافين

  • 959

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:متحدث الوزراء: القوات المسلحة لم تتدخل حتى الآن في أزمة كورونا