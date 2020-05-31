مصادر إعلامية: إصابة ثالث مذيعة تلفزيون بفيروس "كورونا"

(مصراوي):



أكدت عدة مصادر إعلامية، إصابة "إلهام النمر" مذيعة التلفزيون المصري بفيروس "كورونا" المستجد.

يأتي هذا عقب إعلان، إصابة زميلتيها في فضائية "إكسترا نيوز"، آية عبدالرحمن، وريهام السهلي، اليوم الأحد، بالفيروس.

وتمنى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشفاء العاجل للمذيعات الثلاث، في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".