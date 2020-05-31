رئيس "برلمانية المصريين الأحرار" يجدد المطالبة بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين

(مصراوي):

جدد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانينة لحزب المصريين الأحرار، مطالبته لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بدراسة مقترح توزيع الكمامات على بطاقات التموين، مع بدء فرض غرامات على عدم ارتدائها من قبل المواطنين.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أنه سبق وأن أثار هذا الملف بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ولأهميته وضرورته وحرصًا على سلامة وصحة الجميع، لابد من التذكير به مرة أخرى، خاصة أن الحكومة بدأت في تنفيذ الغرامات على من لم يرتدي الكمامات في عدد من المناطق، على رأسها المواصلات العامة والخاصة.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن الحكومة مطالبة بدراسة هذا الملف بجدية خاصة أنها تعمل على تطبيق التعايش، وفك الغلق الجزئي بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية التي تتولى تصنيع الكمامات سواء كانت قماش أو غير ذلك تعمل على التنسيق مع الحكومة لتوزيعها على بطاقات التموين، والتي ستكون ضمانة حقيقية لوصولها للمواطن المستحق، ومن ثم تطبيق الغرامة لن يكون عليه أي إشكالية كون الكمامة متوفرة.

في السياق ذاته أكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعايش وصحة وسلامة المواطن تحتاج هذه الخطوة من الحكومة، التي لا تزال تقدم دورها المنوط بها في هذه الأزمة بكل احترافية وكفاءة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منبهًا أيضًا لانعدام الضمير الذي يجعل البعض يستغل مثل هذه الأزمات، بما هو ليس في صالح المواطن وهو الأمر الذي يجب الانتباه له دائمًا.

واختتم حديثه بتأكيد أن توفير الكمامات لمن يستحق على بطاقات التموين، لن يخلق أي إشكالية في فرض الغرامة التي تقترب من 4 آلاف جنيه على من يخالف هذه الضوابط، كون الهدف العام يصب في صالح جميع المصريين.