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​تحكي كواليس مستشفيات العزل.. دار النخبة تصدر "النزيل رقم 1"

07:50 م الأحد 31 مايو 2020
​تحكي كواليس مستشفيات العزل.. دار النخبة تصدر "النزيل رقم 1"

رواية النزيل رقم 1

(مصراوي):


أصدرت دار النخبة للنشر والتوزيع، رواية "النزيل رقم 1" للدكتور عبدالرحمن عسل، أستاذ الطب النفسي في مستشفيات قصر العيني.

تتناول الرواية فترة العزل والحجر الصحي في زمن "كورونا" أثناء الفترة التي يعيشها العالم، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة والبشر.

تدور الأحداث حول معاناة الأطباء، في زمن كورونا ودور الجيش الأبيض والمخاطر التي يتعرض لها من خلال أسلوب سردي مشوق حيث يقع البطل نائب قسم الأمراض الباطنة فريسة فيروس كورونا وانتقل له المرض من خلال فحصه لأحد المرضى.

كما تتناول الرواية أشكال مختلفة لمعاناة الأطباء من العدوى وكيفية تعامله مع المريض حتى أصبح الطبيب والمريض سواسية في سجن فيروس كورونا.

يقول الراوي: "اقترب من مدينة مطروح عند الغسق، أذهله جمالها الأخَّاذ وسكونها الحالم. تأمَّل الجبال الشقراء، والشمس ترسل فوقها آشعتها الوردية، لتكسو رأسها بتاج الوقار والهيبة والجمال. نظر إلى الجبال وهي تبسط أقدامها لتغتسل في البحر، الذي نسجت ألوان الغسق مناظر لا يمكن له أن يصفها، لأنها غير قابلة للوصف".

رواية النزيل رقم 1 عبدالرحمن عسل مستشفيات قصر العيني فيروس كورونا

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