تحكي كواليس مستشفيات العزل.. دار النخبة تصدر "النزيل رقم 1"
(مصراوي):
أصدرت دار النخبة للنشر والتوزيع، رواية "النزيل رقم 1" للدكتور عبدالرحمن عسل، أستاذ الطب النفسي في مستشفيات قصر العيني.
تتناول الرواية فترة العزل والحجر الصحي في زمن "كورونا" أثناء الفترة التي يعيشها العالم، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة والبشر.
تدور الأحداث حول معاناة الأطباء، في زمن كورونا ودور الجيش الأبيض والمخاطر التي يتعرض لها من خلال أسلوب سردي مشوق حيث يقع البطل نائب قسم الأمراض الباطنة فريسة فيروس كورونا وانتقل له المرض من خلال فحصه لأحد المرضى.
كما تتناول الرواية أشكال مختلفة لمعاناة الأطباء من العدوى وكيفية تعامله مع المريض حتى أصبح الطبيب والمريض سواسية في سجن فيروس كورونا.
يقول الراوي: "اقترب من مدينة مطروح عند الغسق، أذهله جمالها الأخَّاذ وسكونها الحالم. تأمَّل الجبال الشقراء، والشمس ترسل فوقها آشعتها الوردية، لتكسو رأسها بتاج الوقار والهيبة والجمال. نظر إلى الجبال وهي تبسط أقدامها لتغتسل في البحر، الذي نسجت ألوان الغسق مناظر لا يمكن له أن يصفها، لأنها غير قابلة للوصف".
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