"الصحة" تكشف وظيفة الصفائح الدموية وأهمية التبرع بها (فيديو)



كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة، عن وظيفة الصفايح الدموية وأهمية التبرع بها، في حلقة جديدة من مسلسل الرسوم المتحركة "وريد ووريدة" والذي يتتبع تفاصيل رحلة التبرع بالدم، وتشجيع ثقافة التبرع بالدم لانقاذ آلاف المرضى.

يشارك في المسلسل الفنان حسن الرداد والفنانة بشرى، كمتطوعين للحث على ثقافة التبرع بالدم، فيما قامت الفنانة نسمة محجوب بغناء مقدمة ونهاية المسلسل كمتطوعة أيضًا، فضلا عن الموسيقار هشام خرما لإهدائه الموسيقى التصويرية.

وفي الحلقة الجديدة من المسلسل، تحدثت الفنانة بشرى عن الصفائح الدموية، وهي خلايا صغيرة ينتجها النخاع العظمي وتسير مع كرات الدم الحمراء والبيضاء في البلازما لتكوين الدم.

وأوضح الرداد أنه يمكن وصف الصفائح الدموية بجنود حفظ الدم فلو حدث نزف يتجمعون سوياً لإيقاف هذا النزف، مشيرا إلى أن "التبرع بالصفائح الدموية يكون مثل التبرع بالدم والبلازما حتى الفحص الطبي، ويختلف وقت التبرع فقط، ومثل البلازما يمكن فصلها في قسم المشتقات أو مباشرة من المتبرع بجهاز الطرد المركزي".

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، حصول المركز القومي لنقل الدم على اعتماد الجمعية الامريكية لبنوك الدم AABB للمرة الثالثة على التوالي وهي أعلى شهادة معتمدة على مستوى العالم في مجال بنوك الدم.

ويعد البنك القومي الوحيد في مصر الحاصل على هذه الشهادة الدولية، مما يعني مامونية الدم في البنوك القومية التابعة للوزارة.