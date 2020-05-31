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وفاة "حربي محسب" عميد بائعي الكتب المستعملة بسور الأزبكية

06:06 م الأحد 31 مايو 2020
وفاة "حربي محسب" عميد بائعي الكتب المستعملة بسور الأزبكية

حربي محسب

(مصراوي):


توفى ظهر اليوم الأحد، الحاج "حربي حسن محسب"، أحد أقدم وأهم بائعي الكتب المستعملة، بسور الأزبكية، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة في منطقة الإباجية.

ويعتبر بائعوا الكتب المستعملة "محسب" عميد وكبير بائعي سور الأزبكية، بسبب مواقفه الكثيرة في الدفاع عنهم منذ عقود طويلة، وحتى الأزمة الأخيرة بمنع مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلا بضوابط منها منع بيع الكتب المزورة.

حربي محسب الكتب المستعملة سور الأزبكية

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