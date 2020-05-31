وصول 620 مصريًا على متن 3 رحلات استثنائية قادمة من السعودية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، 3 رحلات استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران وآير كايرو، لعودة المصريين من السعودية، وعليها 624 مصريًا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلات شركة مصر للطيران وآير كايرو، وصلت مطار القاهرة قادمة من السعودية، وعلى متنها 624 مصريًا، ووصل على الرحلة الأولى لمصر للطيران القادمة من جدة 150 مصريًا، والرحلة الثانية عليها 300 مصري، والرحلة الثالثة لشركة إير كايرو قادمة من جدة وعلى متنها 174 مصريًا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وأنهى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس "كورونا" لهم داخل صالة الوصول، ونقلوا إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.