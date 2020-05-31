المطار يستقبل رحلتين لـ"مصر للطيران" تقل 600 مصريا عائدون من الكويت

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلتين استثنائيتين سيرتهما شركة "مصر للطيران"، لعودة المصريين من الكويت، وعليهما 600 مصري من هناك.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلتي شركة مصر للطيران رقمَي ms3032 ، ms3028، وصلتا المطار قادمتين من الكويت، وعلى متنهما 600 مصري؛ حيث وصل على الرحلة الأولى 300 مصري، والرحلة الثانية 300 مصري، وتم إنهاء إجراءات وصولهم.

وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس كورونا على القادمين داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.