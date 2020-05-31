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مصادر لـ"مصراوي": إصابة المذيعة ريهام السهلي بفيروس "كورونا"

05:25 م الأحد 31 مايو 2020
مصادر لـ"مصراوي": إصابة المذيعة ريهام السهلي بفيروس "كورونا"

ريهام السهلى

(مصراوي):

كشفت مصادر خاصة، إصابة الإعلامية ريهام السهلي المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز" بفيروس "كورونا المستجد".

وأضافت المصادر لـ"مصراوي"، أن نتيجة التحليل أثبت إيجابية العينة، وأن السهلي موجودة حاليًا في إحدى مستشفيات العزل، وحالتها الصحية بخير ومستقرة تمامًا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإعلامية آية عبدالرحمن، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونشرت، على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.

وأضافت: "ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".

وتابعت: "هارجع أحكي لكم عن تجربتي مع كورونا باشا".

فيروس كورونا ريهام السهلي

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