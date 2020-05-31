الحالة الثانية اليوم.. "الأطباء" تنعى طبيبًا توفى بكورونا في أسوان

كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور أحمد محمود أبوصادق استشاري الأنف والأذن والحنجرة، والذي توفي في مستشفي الصداقة بأسوان إثر إصابته فيروس كورونا المستجد.

وقدمت النقابة العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور جمال أبو العلا، استشاري أمراض الباطنة، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد.