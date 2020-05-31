أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الحالة الثانية اليوم.. "الأطباء" تنعى طبيبًا توفى بكورونا في أسوان

05:17 م الأحد 31 مايو 2020
الحالة الثانية اليوم.. "الأطباء" تنعى طبيبًا توفى بكورونا في أسوان

نقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور أحمد محمود أبوصادق استشاري الأنف والأذن والحنجرة، والذي توفي في مستشفي الصداقة بأسوان إثر إصابته فيروس كورونا المستجد.

وقدمت النقابة العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور جمال أبو العلا، استشاري أمراض الباطنة، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد.

نقابة الأطباء أحمد محمود أبو صادق وفاة طبيب مستشفى الصداقة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بكورونا