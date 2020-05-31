أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصحة تعلن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بكورونا

05:10 م الأحد 31 مايو 2020
الصحة تعلن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بكورونا

الصحة تعلن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت هذه المحافظات كالتالي: شمال سيناء ومرسى مطروح وجنوب سيناء، كأقل المحافظات في عدد الحالات.

وأوضحت الوزارة أن المحافظات الثلاث لم تتخطَّ 100 إصابة بكورونا بين سكانها.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.

وزارة الصحة فيروس كورونا اصابات كورونا

الخبر التالى:

الحالة الثانية اليوم.. "الأطباء" تنعى طبيبًا توفى بكورونا في أسوان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بكورونا