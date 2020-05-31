الصحة تعلن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت هذه المحافظات كالتالي: شمال سيناء ومرسى مطروح وجنوب سيناء، كأقل المحافظات في عدد الحالات.

وأوضحت الوزارة أن المحافظات الثلاث لم تتخطَّ 100 إصابة بكورونا بين سكانها.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.