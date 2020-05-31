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طرح الكمامات على بطاقات التموين.. طلب إحاطة لرئيس الحكومة للتشجيع على ارتدائها

04:35 م الأحد 31 مايو 2020
طرح الكمامات على بطاقات التموين.. طلب إحاطة لرئيس الحكومة للتشجيع على ارتدائها

النائب فايز بركات

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بشأن طرح الكمامات الطبية على البطاقات التموينية؛ لزيادة الوقاية من فيروس كورونا.

وقال بركات، خلال حديثه اليوم الأحد، إنه مع بدء فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامات الطبية بالأماكن المحددة؛ مثل وسائل المواصلات والمصالح الحكومية، نجد الأمر مرتبطًا بالجودة والإتاحة بسعر مناسب أو مجاني لهذه الكمامات، فقد بدأنا نجد مشاهد مثل تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية، مؤكدًا خطورة ذلك على زيادة معدل الإصابات.

وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان أنه نتيجة لبيع الكمامات ومواد التعقيم بأسعار مبالغ فيها، تم فتح الباب أمام مصانع بير السلم وتصنيع كمامات مفتقدة المواصفات الصحية اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على التعقيم وعدم انتقال الفيروس من خلالها.

وطالب النائب بتوفير الكمامات الطبية على البطاقات التموينية بأسعار بسيطة؛ كي تكون في متناول جميع المواطنين، باعتبارها سلعة أساسية خلال هذه الفترة، وكذلك لابد من زيادة منافذ البيع الخاصة بالمستلزمات الطبية؛ خصوصًا بالقرب من الأماكن والمؤسسات الرسمية التي ستطبق قرار الحكومة بارتداء المواطنين للكمامات أثناء المعاملات الرسمية.

فايز بركات بطاقات التموين طلب إحاطة

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