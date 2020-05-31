"الوطنية للإعلام" توقع برتوكولات طبية لعلاج مصابي "كورونا"

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، إنه وجه الدكتور عصام عزوز، رئيس الرعاية الطبية بالهيئة، بدراسة إمكانية التعاقد مع مستشفيات تقدم خدمات تشخيص وعلاج مرض "كورونا".

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام للوقاية من فيروس كورونا، وتقديم خدمات طبية متميزة للعاملين بها.

وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بأنه تم دراسة الأمر وإبرام التعاقد مع الوطنية للإعلام والمركز الطبي لسكك حديد مصر؛ يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين من فحوصات وعلاج والعزل بالمركز الطبي لمَن تستدعي حالته الدخول للرعاية أو العزل المنزلي، ويقوم المركز بتوفير فريق طبي بالمتابعة والتواصل مع المريض أثناء فترة العزل المنزلي لمتابعة الحالة.

ونوه زين بأنه سيتم الاستقبال والتعامل بالمركز الطبي مع الحالات المصابة من خلال تقديم الكارنيه الذي يثبت تبعية العاملين للوطنية للإعلام أو بخطاب تحويل من الرعاية الطبية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بأنه يتم بشكل عاجل عقد بروتوكولات طبية جديدة مع مستشفيات أخرى تعالج حالات الإصابة بمرض كورونا، وتتحمل الهيئة الوطنية للإعلام تكلفة بروتوكول العلاج، في إطار حرصها الشديد على سلامة وصحة جميع العاملين، ودعمًا لأبنائها في تلك الفترة، متمنياً السلامة والشفاء للجميع.