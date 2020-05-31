ننشر توصيات "الزراعة" الفنية لمحصول الذرة الشامية خلال شهر يونيو

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الأحد، نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها خلال شهر يونيو.

وأكدت التوصيات استمرار الزراعة حتى منتصف هذا الشهر على الأكثر؛ حيث يؤدي التأخير في الزراعة عن منتصف يونيو إلى نقص كبير فى المحصول، وبداية من منتصف يوليو حتى منتصف أغسطس في الأراضي الجديدة بتوشكى وشرق العوينات والمراشدة.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- إجراء أول عزقة بعد أسبوعين من الزراعة؛ لردم الشقوق وإزالة الحشائش، لحفظ الرطوبة بالتربة.

- إجراء الخف على نبات واحد بالجورة قبل رية المحاياة؛ حيث يؤدي وجود أكثر من نبات بالجورة وتأخير الخف إلى ضعف وسرولة النباتات.

- إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتي (60 وحدة أزوت) تكبيشاً أسفل النباتات قبل رية المحاياة مباشرة.

- إعطاء رية المحاياة بعد ثلاثة أسابيع من الزراعة، على أن تكون رية خفيفة، وتتم هذه الرية بالحوال؛ حتى لا تؤدي زيادة ماء الري إلى اصفرار النباتات وضعفها.