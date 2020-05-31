إصابة الإعلامية آية عبد الرحمن بفيروس كورونا
كتب أسامة علي
أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونشرت، على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.
وأضافت: "ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".
وتابعت: "هارجع أحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا".
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