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إصابة الإعلامية آية عبد الرحمن بفيروس كورونا

03:19 م الأحد 31 مايو 2020
إصابة الإعلامية آية عبد الرحمن بفيروس كورونا

الإعلامية آية عبد الرحمن

كتب أسامة علي

أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونشرت، على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.

وأضافت: "ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".

وتابعت: "هارجع أحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا".

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