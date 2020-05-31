إصابة الإعلامية آية عبد الرحمن بفيروس كورونا

كتب أسامة علي

أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونشرت، على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.

وأضافت: "ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".

وتابعت: "هارجع أحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا".