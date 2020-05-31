أسماؤهم سيخلدها التاريخ.. البابا تواضروس يلتقي أسرة الشهيد عماد أمير سائق منسي

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، أسرة الشهيد عماد أمير سائق الشهيد أحمد منسي؛ حيث قام بتكريمها وإعطائها هدايا تذكارية.

وأكد البابا، خلال اللقاء، أهمية التضحيات التي يقدمها شهداء الوطن؛ من أجل الدفاع عن الأرض والتصدي لقوى الشر التي تحاول استهدافه، مشيدًا بالأداء البطولي لأبناء القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن وصون مقدراته.

وأبدت أسرة الشهيد عماد، التي حضر منها والده ووالدته وشقيقه وشقيقته وجدته، سعادتها البالغة لاستجابة البابا لطلبهم بلقائه، مؤكدين أن مقابلة البابا لهم عكست أبوته وأدخلت البهجة والسعادة على قلوبهم.

وأوضحت أسرة الشهيد أن البابا أبدى لهم إعجابه ببطولات شهداء القوات المسلحة، وأكد أن أسماءهم سيخلدها التاريخ، متوجهين بالشكر له على استجابته لمطلبهم بمقابلته.