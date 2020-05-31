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مطار القاهرة يستقبل 310 مصريين من العالقين بالسعودية

02:28 م الأحد 31 مايو 2020
مطار القاهرة يستقبل 310 مصريين من العالقين بالسعودية

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصلت رحلتان استثنائيتان إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سيرتهما شركة "مصر للطيران" وشركة "إير كايرو" لعودة المصريين العالقين بالسعودية، وعليهما 310 مصريين من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن رحلات شركة "مصر للطيران" رقم ms642، وشركة "إير كايرو" sm3016، وصلتا المطار قادمتَين من السعودية، وعلى متنهما 310 مصريين كانوا عالقين، ووصل على رحلة مصر للطيران 150 مصريًّا من العالقين بجدة، ورحلة شركة "إير كايرو" 160 مصريًّا من العالقين بالرياض.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام؛ تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة

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