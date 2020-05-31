نقابة الأطباء تنعى استشاري باطنة توفي بكورونا
02:18 م الأحد 31 مايو 2020
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور جمال أبو العلا، استشاري أمراض الباطنة الذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقدمت النقابة العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يتقبله في الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
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