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رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة الإجراءات الوقائية

01:08 م الأحد 31 مايو 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، موقف وسائل مواصلات خطوط الأقاليم، وخطوط النقل الداخلي بمنطقة الأردنية لمتابعة سير العمل، والتأكد من التزام السائقين والركاب وارتدائهم الكمامات الواقية، حفاظًا على صحتهم وتجنبًا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد شاهين، خلال الجولة، متابعة أعمال التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شاهين، أنه تم وضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية الركاب والسائقين بضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الأساليب الوقائية والاحترازية حرصاً على سلامتهم.​

العاشر من رمضان مواقف سيارات الأجرة فيروس كورونا

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