استمرار غلق الأضرحة وأماكن الوضوء.. ننشر خطة الأوقاف لإعادة فتح المساجد

كتب- محمود مصطفى:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، تفاصيل خطة إعادة فتح المساجد، التي يعرضها الدكتور محمد مختار جمعة، على لجنة مكافحة أزمة كورونا، الأسبوع الجاري، تمهيداً لرفع تعليق الجمع والجماعات.

وقالت المصادر، لمصراوي، اليوم الأحد، إن الخطة تتضمن استمرار غلق الأضرحة ودورات المياه وأماكن الوضوء، وتطهير المساجد أولا بأول، من قبل الإمام والعمال، وقصر الأمر على صحن المسجد فقط.

وأوضحت المصادر أن خطة فتح المساجد تؤكد على ضرورة ارتداء المصلين كمامات أثناء تواجدهم داخل المسجد، ووجود مسافات بينهم أثناء أداء الصلاة، مشددة على أنه سيتم غلق المسجد على الفور وتطهيره حال حدوث أي إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الأوقاف تسعى لتوفير الكمامات بالمساجد لإعطائها للمصلين قدر الإمكان تجنبًا لعدم حدوث أي عدوى، لافتة إلى أن الأئمة سيوجهون كلمات بعد أداء الصلوات، للتأكيد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، واتباع التعليمات التي وضعتها إدارة المسجد.

ونوهت المصادر إلى أنه سيتم وضع ملصقات بالمساجد مدون بها تعليمات يجب اتباعها لعدم حدوث أي إصابات سواء داخل المسجد أو خارجه، واتباع كل سبل الوقاية، وسيتم التنبيه باستمرار على عدم المصافحة أو المعانقة، سواء قبل الصلاة أو بعد الانتهاء منها، متوقعا أن يتم فتح المساجد في النصف الثاني من يونيو المقبل.

كانت وزارة الأوقاف قررت غلق المساجد وتعليق صلوات الجمع والجماعات، في الـ21 من مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

​