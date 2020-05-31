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بعد طلب النائبة غادة عجمي.. "الخارجية" تمدد جوازات سفر المصريين بالخارج 6 أشهر

12:55 م الأحد 31 مايو 2020
بعد طلب النائبة غادة عجمي.. "الخارجية" تمدد جوازات سفر المصريين بالخارج 6 أشهر

غادة عجمي

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الخارجية، أنه تمت مخاطة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للنظر في طلب تمديد جوازات سفر المصريين بالخارج 6 أشهر، في ضوء صعوبة حصولهم على جوازات سفر جديدة لتوقف إرسال الحقائب الدبلوماسية، حيث أفادت الإدارة بتمديد الجوازات لمدة 6 أشهر.

يأتي ذلك ردًا على الطلب المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بشأن تمديد جوزات سفر المواطنين المصريين بالخارج حتى يتثنى تجديد إقامتهم.

وتوجهت النائبة بالشكر لوزارة الخارجية على استجابتها لطلبها، وإعلائها مصلحة المصريين في الخارج، والتدخل السريع لحل أزماتهم.

غادة عجمي وزارة الخارجية جوازات سفر المصريين مجلس النواب

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