رئيس جهاز الشروق: تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بمنطقة الإسكان القومي

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بمنطقة الإسكان القومي، ضمن أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع العام بالمنطقة.

وأشاد رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال تفقده للمنطقة، بالأعمال المنفذة والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة لحماية العاملين من فيروس كورونا، كما وجه بالبدء في أعمال تخطيط الطرق بالمنطقة لظهورها بالمظهر اللائق بمدينة الشروق.

جدير بالذكر أن المشروع يضم 30 عمارة سكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال الأسفلت بالقطاعين بكمية 20ألف م2، والأرصفة والمشايات ورفع كفاءة التدبيش وتدعيمه بالحجر الفرعوني، بالإضافة إلى برجولات خشبية لإضافة اللمسة الجمالية للمنطقة علاوةً على إحلال وتجديد شبكتي المياه والصرف لتصبح نموذجا حضاريا متكاملا لأعمال تنسيق الموقع.

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