مطار القاهرة يستقبل 330 مصريًا من العالقين بالكويت

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة استثنائية سيرتها الخطوط الجوية الكويتية لعودة المصريين العالقين وعليها 330 ‪ مصريًا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية وصلت مطار القاهرة قادمة من الكويت وعلى متنها 330 مصريًا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا .

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.