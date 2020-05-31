برلماني يطالب بتخفيض تواجد العمالة في الحكومة بنسبة 50% لمواجهة كورونا

كتب- مصراوي:



قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن التعايش مع فيروس كورونا في مصر أصبح أمرًا حتميًا لا مفر منه، خاصة وأن الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها في العالم وإلا سينهار الاقتصاد العالمي، فمن الواضح أن كورونا سيتعايش معنا لفترة طويلة في ظل عدم وجود علاج له.



وأشار السيد، في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه في ظل مرحلة التعايش التدريجي مع فيروس كورونا حتى منتصف يونيو المقبل، فمن المقرر أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيًا في كافة مناحي الحياة مع العودة التدريجية لدور العبادة وممارسة الأنشطة الرياضية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة واستمرار حظر الأنشطة التي بها تجمعات كبيرة.



وطالب عضو اللجنة الاقتصادية، بصدور قرار من رئيس الوزراء بتخفيض العمالة في دواوين الوزارات والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكل ما يبتع الحكومة بنسبة 50% يوميًا، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بين العاملين، بالإضافة إلى إمكانية قيام هذه المصالح الحكومية بتوفر الكمامات للعاملين بها.



وأكد أن الحكومة تخشى على اقتصاد الدولة واتخذت من القرارات الكافية لحماية الشعب من فيروس كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية المعلنة، إلا أنها وضعت الكرة في ملعب الشعب، بحيث يخشى كلًا على نفسه من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.



واقترح توفير الكمامات لغير القادرين بسعر رمزي وأن يتم توزيعها على بطاقة التموين للمواطنين البسطاء حتى يحصلوا عليها، بهدف وقاية أنفسهم من فيروس كورونا.