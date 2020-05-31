الإسكان: جهاز القاهرة الجديدة يستقبل 3466 طلب تصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال جهاز مدينة القاهرة الجديدة 3466 طلب تصالح وتقنين أوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمدينة، طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح الجزار، في بيان، اليوم الأحد، أن إجمالي الطلبات المستوفاة بلغ حوالي 1423 طلبًا، وتم معاينة 748 حالة، و540 حالة جار معاينتها.

وأشار المهندس أمين عنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن المخالفات تنوعت بين استكمال بناء غرف السطح وتحويلها إلى سكني وتمثل نسبة 95%، وتغيير استخدام جزء أو كل مساحة البدروم من نشاط خدمي إلى نشاط سكني بنسبة 25%، وتغيير استخدام من نشاط سكني إلى نشاط إداري بنسبة 15%، وتغيير استخدام جزء أو كل المساحة من المولات، وزيادة مسطحات المباني بدون ترخيص لعدد 9 مولات تجارية.

وقال غنيم: جارٍ التجهيز لفترة ما بعد انتهاء مهلة التقدم بطلبات التصالح، حيث يجري حاليًا رصد جميع الحالات المخالفة، والتي لم تتقدم بمستندات التصالح حتى الآن تمهيدا لاتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الإزالة فور حلول التوقيت.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سبق الإعلان على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيسبوك" عن أسلوب التقدم على التصالح في المخالفة، والمستدات المطلوبة للتقديم على طلب التصالح.

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