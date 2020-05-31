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"إحنا أسباب".. الصحة تنشر رسالة لطبيب عناية مركزة بمستشفى عزل _ فيديو

03:06 ص الأحد 31 مايو 2020
"إحنا أسباب".. الصحة تنشر رسالة لطبيب عناية مركزة بمستشفى عزل _ فيديو

خالد مجاهد

كتب - أحمد جمعة:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عبر فيسبوك، فيديو لطبيب من العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل موجها رسالة للشعب المصري.

وقال الطبيب في الفيديو الذي نشرته الوزارة، السبت: "إحنا خط الدفاع الأول، والمسؤولون عن إنقاذ الأرواح، وكل ما يهدد الإنسان، أو ما يهدد عضو من أعضائه، أو طرف من أطرافه، هذا هو تخصصنا، نحن نتواجد في الوقت المناسب، وفى اللحظات الحاسمة".

وأضاف: "طبعا الواحد بيحس بلحظات رضا، لما يسمع دعوة كويسة من حد فعلاً، إني كنت سبب بعد ربنا، في إنقاذ حياته.. ونعمل على تهيئة الجو، ونحاول أن نرسم البسمة على وجوه البعض، سواء كنا أطباء أو تمريض أو مرضى".

وتابع: "إحنا دائماً في ضهر الشعب المصري، ودى مهمتنا، وواجبنا اننا نخلى بالنا منكم".

وزارة الصحة طبيب عناية مركزة مستشفيات العزل فيسبوك

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