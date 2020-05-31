الصحة تكشف حقيقة صرف "شنطة أدوية كورونا" من الصيدليات
كتب - أحمد جمعة:
نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصرف "شنطة أدوية كورونا" من صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية المنتشرة على مستوى الحمهورية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذا الكلام "عارٍ تماما عن الصحة، حيث أن الشركة المصرية للأدوية أو أي من الصيدليات المصرية لم تنشر مثل هذا الكلام على أي من صفحاتها الرسمية".
وأوضحت أن أدوية البروتوكول العلاجي تصرف عن طريق وزارة الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها فقط، فهي الجهة الوحيدة لوضع وصرف البروتوكول العلاجي.
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