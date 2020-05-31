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بسبب المخالفات.. الأوقاف تحيل إمام مسجد السيدة زينب للجنة القيم

01:40 ص الأحد 31 مايو 2020
بسبب المخالفات.. الأوقاف تحيل إمام مسجد السيدة زينب للجنة القيم

الشيخ جابر طايع

كتب - محمود مصطفى:
أحال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، للجنة القيم بالديوان.

وجاء قرار الإحالة بعد رصد مديرية أوقاف القاهرة، مخالفات «جاد الرب » وعرضها على رئيس القطاع الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، وعنها أصدر قرار إحالته للجنة القيم.

يذكر أن الشيخ محمد ابوبكر هو ضيف دائم على برنامج اسأل، الذي يذاع على قناة النهار يوميا في الثالثة عصرا.

وزارة الأوقاف مسجد السيدة زينب لجنة القيم جابر طايع

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