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غلق مقر نقابة الصيادلة لمدة أسبوع بعد ظهور حالات كورونا

11:52 م السبت 30 مايو 2020
غلق مقر نقابة الصيادلة لمدة أسبوع بعد ظهور حالات كورونا

النقابة العامة للصيادلة

كتب - أحمد جمعة:
قررت النقابة العامة للصيادلة غلق مقرها الرئيسي بجاردن سيتي لمدة أسبوع واحد من غد الأحد حتى السبت 6يونيو، بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إن القرار يأتي أسوة باتحاد نقابات المهن الطبية والذي قرر غلق مقره بنفس المبنى بعد ظهور أكثر من 8 حالات إصابة بكورونا بين الموظفين العاملين بالاتحاد والنقابات.

النقابة العامة للصيادلة جاردن سيتي فيروس كورونا

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