غلق مقر نقابة الصيادلة لمدة أسبوع بعد ظهور حالات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قررت النقابة العامة للصيادلة غلق مقرها الرئيسي بجاردن سيتي لمدة أسبوع واحد من غد الأحد حتى السبت 6يونيو، بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إن القرار يأتي أسوة باتحاد نقابات المهن الطبية والذي قرر غلق مقره بنفس المبنى بعد ظهور أكثر من 8 حالات إصابة بكورونا بين الموظفين العاملين بالاتحاد والنقابات.