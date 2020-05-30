"الكاثوليكية": استمرار إيقاف القداسات بحضور المصلين.. واجتماع منتصف يونيو لبحث عودتها

(مصراوي):



قال الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، والنائب البطريركي لشؤون بطريركية الأقباط الكاثوليك في مصر، إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو لدراسة الموقف من القرارات الكنسية المتعلقة بمواجهة أزمة فيروس كورونا، ودراسة قرار عودة تفعيل الصلوات من عدمه.

وذكر في البيان الصادر اليوم السبت عن الكنيسة والموقع باسمه، أن الكنيسة الكاثوليكية لازالت على موقفها السابق بشأن الصلوات، وهو استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميًا، ويكون الاحتفال قاصرًا على رعاة كل كنيسة و2 أو 3 من الشمامسة والمرتلين بدون حضور المؤمنين.

وأكد استمرار قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل، مع السماح بالاحتفال بالأكاليل في الكنيسة فقط، على أن يلتزم العروسان بكتابة إقرار يلتزمان فيه أن يكون الحاضرون عددهم 6 أشخاص بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم.

وأشار، إلى أنه يُسمح بالاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد 4 أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم، بجانب تعليق كل الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.​