القوى العاملة: الإفراج عن 8 مصريين احتجزوا في الأردن بسبب البحث عن عمل

كتب- يوسف عفيفي:



أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في حل مشكلة 8 عمال مصريين تم احتجازهم بعمان.

وبحسب بيان اليوم، نجح السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن والقنصلية بعمان، في التدخل لدى مديرية الأمن، للإفراج عن 8 عمال تم احتجازهم، عن طريق دوريات الأمن العام نتيجة تجمهرهم على الطريق العام طلبا لفرصة عمل، باعتباره أن ذلك خرقا لأوامر الدفاع الصادرة.

وأوضح السفير المصري بالأردن، أنه تم الإفراج عنهم جميعا لمدة شهر لحين الانتهاء من الإجراءات.

وأشار كامل، إلى أنه تم التدخل لدى صاحب مطعم "العود بالعبدلي مول" احتجز جوازات سفر 4 عمال وبعد التأكد أن حجز الجوازات غير قانوني، وعلى الفور قام بتسليم العمال جوازات سفرهم.