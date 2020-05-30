أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

القوى العاملة: الإفراج عن 8 مصريين احتجزوا في الأردن بسبب البحث عن عمل

11:38 م السبت 30 مايو 2020
القوى العاملة: الإفراج عن 8 مصريين احتجزوا في الأردن بسبب البحث عن عمل

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:


أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في حل مشكلة 8 عمال مصريين تم احتجازهم بعمان.

وبحسب بيان اليوم، نجح السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن والقنصلية بعمان، في التدخل لدى مديرية الأمن، للإفراج عن 8 عمال تم احتجازهم، عن طريق دوريات الأمن العام نتيجة تجمهرهم على الطريق العام طلبا لفرصة عمل، باعتباره أن ذلك خرقا لأوامر الدفاع الصادرة.

وأوضح السفير المصري بالأردن، أنه تم الإفراج عنهم جميعا لمدة شهر لحين الانتهاء من الإجراءات.

وأشار كامل، إلى أنه تم التدخل لدى صاحب مطعم "العود بالعبدلي مول" احتجز جوازات سفر 4 عمال وبعد التأكد أن حجز الجوازات غير قانوني، وعلى الفور قام بتسليم العمال جوازات سفرهم.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة الأردن عمان

الخبر التالى:

​​"قصة نجاح أسطورية".. برلماني يشيد بجهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة: القضاء على 19 تكفيريًا شديدي الخطورة في شمال سيناء (فيديو)