القوات المسلحة: ضبط كمية من المخدرات و200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي

كتب- أسامة علي:

ضبطت قوات حرس الحدود، عددًا من المهربين وبحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعي.

كما تم ضبط كمية من لفافات البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، وضبط عربة محملة بمبالغ نقدية تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.

يأتي هذا بينما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة، وتدمير عدد من العربات والمهمات، مضيفة أن الأعمال القتالية أدت إلى استشهاد ضابطين وضابط صف وجنديين.