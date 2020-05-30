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القوات المسلحة: القضاء على 19 تكفيريًا شديدي الخطورة في شمال سيناء (فيديو)

10:48 م السبت 30 مايو 2020
القوات المسلحة: القضاء على 19 تكفيريًا شديدي الخطورة في شمال سيناء (فيديو)

القوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات المسلحة، عمليتين نوعيتين بشمال سيناء، أسفرتا عن مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدي الخطورة، عثر بحيازتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات أر بي جي.

كما اكتشفت عناصر المهندسين العسكريين، ودمرت 5 عبوات ناسفة على محاور التحرك.

القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة مدينة الشيخ زويد الأرهاب بئر العبد

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