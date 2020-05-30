القوات المسلحة: القضاء على 19 تكفيريًا شديدي الخطورة في شمال سيناء (فيديو)

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات المسلحة، عمليتين نوعيتين بشمال سيناء، أسفرتا عن مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدي الخطورة، عثر بحيازتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات أر بي جي.

كما اكتشفت عناصر المهندسين العسكريين، ودمرت 5 عبوات ناسفة على محاور التحرك.