القوات المسلحة: القضاء على 19 تكفيريًا شديدي الخطورة في شمال سيناء (فيديو)
10:48 م السبت 30 مايو 2020
كتب- محمد سامي:
نفذت القوات المسلحة، عمليتين نوعيتين بشمال سيناء، أسفرتا عن مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدي الخطورة، عثر بحيازتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات أر بي جي.
كما اكتشفت عناصر المهندسين العسكريين، ودمرت 5 عبوات ناسفة على محاور التحرك.
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