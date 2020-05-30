الخشت: استكمال أعمال الإنشاءات بمشروع إسكان هيئة التدريس في 6 أكتوبر (صور)
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كتب- أسامة علي:
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عودة العمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر في مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بمدينة السادس من أكتوبر، في العمارات التي لم تستكمل.
ونشر الخشت، على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، مجموعة من صور لأعمال الإنشاءات والتشطيبات بالجامعة، موضحًا أنه تم استكمال تشطيبات الجزء الذي انتهى بناؤه.
ولفت إلى أن العمل على كافة المستويات، وعلى الرغم من كل الظروف، وبشرط التباعد بمسافة كافية وفي الهواء الطلق.
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