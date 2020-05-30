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"تحذير مكتوب".. سائق تاكسي يضع لافتة "ممنوع الركوب بدون كمامة" على زجاج سيارته

07:36 م السبت 30 مايو 2020
"تحذير مكتوب".. سائق تاكسي يضع لافتة "ممنوع الركوب بدون كمامة" على زجاج سيارته

سائق تاكسي يضع لافتة ''ممنوع الركوب بدون كمامة''

كتب- محمد نصار:
تصوير- نادر نبيل:


وضع سائق تاكسي أبيض، اليوم السبت، لافتة على الزجاج الأمامي لسياراته لمطالبة المواطنين بارتداء الكمامة الطبية تنفيذًا لتعليمات الحكومة.

وكتب السائق في اللافتة: "ممنوع الركوب بدون الكمامة الطبية وفقًا لقرار مجلس الوزراء".

وقررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض ارتداء الكمامة بشكل إجباري على جميع المواطنين مع فرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.
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تاكسي أبيض الكمامة الطبية الحكومة مصطفى مدبولي

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