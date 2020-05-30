"تحذير مكتوب".. سائق تاكسي يضع لافتة "ممنوع الركوب بدون كمامة" على زجاج سيارته

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:



وضع سائق تاكسي أبيض، اليوم السبت، لافتة على الزجاج الأمامي لسياراته لمطالبة المواطنين بارتداء الكمامة الطبية تنفيذًا لتعليمات الحكومة.

وكتب السائق في اللافتة: "ممنوع الركوب بدون الكمامة الطبية وفقًا لقرار مجلس الوزراء".

وقررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض ارتداء الكمامة بشكل إجباري على جميع المواطنين مع فرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

