نشرة توصيات من "الزراعة" لمزارعي الأرز خلال شهر يونيو
كتب- أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها خلال شهر يونيو.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
- الاهتمام بالري وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.
- التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.
- إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتي مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصى بها.
- متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.
- علاج ظاهرة الإحمرار والتي تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم في الأرض الملحية.
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