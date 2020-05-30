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نشرة توصيات من "الزراعة" لمزارعي الأرز خلال شهر يونيو

07:14 م السبت 30 مايو 2020
نشرة توصيات من "الزراعة" لمزارعي الأرز خلال شهر يونيو

الأرز

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- الاهتمام بالري وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.
- التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.
- إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتي مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصى بها.
- متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.
- علاج ظاهرة الإحمرار والتي تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم في الأرض الملحية.

الأرز وزارة الزراعة قطاع الإرشاد الزراعي

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