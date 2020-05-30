حدث في 8 ساعات| تفاصيل أول ولادة لمصابة بكورونا بالقاهرة.. وأول يوم للكمامات الإجبارية
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تعديل وزارة الصحة بروتوكول علاج كورونا، وتوفير وزارة النقل كمامات للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات، و"مصراوي" يرصد أول أيام "الكمامات الإجبارية" بالقاهرة والإسكندرية، وإعلان هيئة الأرصاد موعد وتفاصيل الموجة الحارة الجديدة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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