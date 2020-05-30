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في محطة مصر.. التزام بارتداء الكمامة في أول يوم عمل بعد إجازة العيد (صور)

05:31 م السبت 30 مايو 2020
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تصوير- نادر نبيل:


شهدت محطة سكة حديد مصر، اليوم السبت، التزامًا كبيرًا من الركاب بقرار ارتداء الكمامة، في أول يوم عمل، عقب إجازة العيد.

يأتي هذا في ظل قرارات مجلس الوزراء، بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والمنشآت الحكومية والمواصلات العامة والخاصة، لتجنب غرامة قدرها 4 آلاف جنيه.

محطة سكة حديد مصر الكمامة الأماكن العامة فيروس كورونا

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