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ركاب مترو الأنفاق يلتزمون بارتداء الكمامة في أول يوم عمل بعد الإجازة (صور)

05:26 م السبت 30 مايو 2020
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تصوير- نادر نبيل:

شهدت محطات مترو الأنفاق اليوم السبت، التزامًا كبيرًا من المواطنين، بقرار ارتداء الكمامة، في أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة العيد.

وبدأت بعض الجهات في الدولة اليوم، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يومًا.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مترو الأنفاق فيروس كورونا الكمامات الطبية كوفيد 19

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في محطة مصر.. التزام بارتداء الكمامة في أول يوم عمل بعد إجازة العيد (صور)

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