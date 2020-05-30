غرفة السياحة تكشف طرق حجز الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة للمصريين

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة، تفاصيل حجز الفنادق للمصريين بعد عودة تشغيل الفنادق عقب الحصول على شهادة السلامة الصحية وتشغيل السياحة الداخلية.

وقال فاروق خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن الفنادق التي تمت الموافقة لها بالعودة إلى العمل مرة أخرى بلغت أكثر من 78 فندقًا، ويتم الحجز عن طريق الاتصال بالفندق عبر الهاتف أو التوجه إليه مباشرة أو عن طريق التوجه إلى إحدى شركات السياحة للحجز.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة أن الغرفة لم تضع تسعيرة محددة لحجز الغرف في الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لاستقبال النزلاء، كون ذلك عملاً تجاريًّا، وكل فندق يبيع بالسعر المناسب له حسب السوق -العرض والطلب- لكنّ هناك حدًّا أدنى لحجز الغرفة ليبدأ من 800 جنيه.

وأضاف فاروق أن تجربة فتح السياحة الداخلية باشتراطات وإجراءات احترازية تسير بشكل جيد دون مشكلات مع التزام النزلاء بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى تخصيص مكان عزل في الفنادق التي ستعمل حال ظهور أية حالات مصابة بـ"كورونا"، مؤكدًا أن المواطنين الذين توجهوا إلى عدد من الفنادق سلوكياتهم منضبطة، وملتزمون بالإجراءات الوقائية.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة رسالة إلى القطاع السياحي، قائلًا: "يجب أن نتفاءل بالخير ونتبع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووضعتها وزارة الصحة المصرية والتماشي معها في ظل قرارات التعايش مع الواقع، بجانب تحسين السلوكيات والتغيير للأفضل؛ من أجل الحفاظ على صحتنا العامة والمرور من الأزمة الحالية للخروج بأقل خسائر ممكنة".

وأعلنت وزارة السياحة والآثار تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والتي وصلت حتى الآن إلى 78 فندقًا.