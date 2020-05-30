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لامتصاص الزحام.. السكة الحديد: تشغيل قطار إضافي "سوهاج / القاهرة" بدء من الغد

04:44 م السبت 30 مايو 2020
لامتصاص الزحام.. السكة الحديد: تشغيل قطار إضافي "سوهاج / القاهرة" بدء من الغد

أرشيفية


كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، أول إجراء اتخذته الهيئة لامتصاص حدة الزحام على محطات القطارات، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إنه تقرر تشغيل قطار مميز إضافي ابتداء من غد الأحد، قيام سوهاج الساعة 7:15 صباحًا، لحين إشعار آخر.

وأضاف، أنه تم تكليف القطار 1001 "القاهرة / أسوان"، بالوقوف بمحطات البلينا والمنشاة وجرجا وسوهاج وطما وملوي.

السكة الحديد زحام القطارات محطات القطارات

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