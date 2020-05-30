الأمين العام للبرلمان يكشف تفاصيل ثاني إصابة لبرلماني بفيروس كورونا
(مصراوي):
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن النائب "عمر وطني" الذي أصيب بفيروس "كورونا" يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات الخاصة، مضيفًا أن حالته العامة مستقرة.
وأكد الأمين العام للمجلس، أن هناك تواصل مستمر مع النائب، الذي تجرى له التحاليل والفحوصات اللازمة، ويلقى العناية المطلوبة، قائلًا: "هو بخير والحمد لله".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
22082
عدد المصابين
-
5511
عدد المتعافين
-
879
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5958857
عدد المصابين
-
2634954
عدد المتعافين
-
365593
عدد الوفيات
إعلان