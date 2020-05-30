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تعقيم وتطهير مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس (صور)

04:00 م السبت 30 مايو 2020
تعقيم وتطهير مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس (صور)

النقابة العامة للمحامين

نفذ وفد من المتخصصين، اليوم السبت، حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله.

كما سيتم غدًا تعقيم نادي المحامين النهري في المعادي.

يأتي ذلك، عقب ثبوت تعرض اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وإصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس "كورونا المستجد"، وفقًا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها أمس الجمعة.

النقابة العامة للمحامين شارع رمسيس تطهير نقابة المحامين

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