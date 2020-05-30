أسامة هيكل يكشف عن تعليمات السيسي بشأن تشكيل الهيئات الإعلامية

كتب- مصراوي:

هنّأ أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، جموع الإعلاميين في عيدهم الـ٨٦: "أنقل لكم تهنئة رئيس الجمهورية، متمنيًا لكم المزيد من التطور.. كل عام والإعلاميون بخير ومصر كلها بخير".

وأضاف هيكل، خلال لقاء حول استراتيجية الإعلام، اليوم السبت، أن التكنولوجيا باتت مهمة للغاية ويجب أن يواكب الإعلام المصري التطور الكبير فيها، موضحًا أنه سيتم طرح ملف التحول الرقمي للمناقشة مع جميع وسائل الإعلام في الأيام القادمة، وسيتم توجيه دعوات للمناقشة لذلك الملف.

وكشف وزير الدولة للإعلام عن أنه يجري حاليًّا العمل على اختيار وترشيح رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية وأعضاء مجلس الإدارة فيها وَفق معايير محددة وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار هؤلاء القيادات.

وأضاف هيكل أن الرئيس السيسي أكد ضرورة عدم المجاملة نهائيًّا لأي شخص في التشكيلات، إلى جانب اختيار الأنسب والأفضل، موضحًا أن هناك تنسيقًا يتم مع أجهزة معنية لتقديم أفضل العناصر خلال التشكيلات القادمة.