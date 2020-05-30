جولة لوزيرة الصحة بمستشفيات القاهرة لمتابعة التعامل مع مصابي كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجري جولة تفقدية لبعض المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظة القاهرة حاليا.

وأوضح مجاهد في تصريحات للصحفيين اليوم السبت، أن الجولة تأتي بهدف الاطمئنان على استعدادات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومراجعة دورة العمل وبروتوكول العلاج الخاص بالمصابين وتطبيقه.

كانت الدكتورة هالة زايد عقدت اجتماعًا أمس الجمعة، مع مديري المديريات ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية وبعض قيادات الوزراة، عبر تقنية "كول كونفرانس"، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والوقوف على تطورات الموقف أولًا بأول.

ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع بإطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، كما أنه جاري توفيرها في الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.