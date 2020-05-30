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أسامة هيكل: أوشكنا على الانتهاء من مشروع التحول الرقمي لجميع وسائل الإعلام

02:27 م السبت 30 مايو 2020
أسامة هيكل: أوشكنا على الانتهاء من مشروع التحول الرقمي لجميع وسائل الإعلام

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مهنئًا جموع الإعلاميين في عيدهم الـ٨٦: "أنقل لكم تهنئة رئيس الجمهورية، متمنيًا لكم المزيد من التطور".

وأضاف هيكل، خلال لقاء حول استراتيجية الإعلام، اليوم السبت، أن سبب هذا الاجتماع هو الاحتفال بعيد الإعلاميين، معقبًا: "كل عام والإعلاميون بخير، ومصر كلها بخير".

وتابع هيكل: "يشرفني أن أتوجه إلى جموع الإعلاميين بالاحتفال الذي يواكب الذكرى الأولى لانطلاق أول إذاعة مصرية، والذي جاء الانطلاق ناطقًا (هنا القاهرة) يوم ٣٠ مايو 1934، ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر رائدة الإعلام في المنطقة"، لافتًا إلى أن بلادنا أسهمت في انطلاق العديد من المنابر الإعلامية في المنطقة العربية والإقليمية.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أنه خلال الفترة الماضية، تغيرت ملامح وسائل الإعلام في مصر والعالم أجمع؛ لا سيما بعد التطور التكنولوجي الذي شاهدناه جميعًا.

واستطرد هيكل: إننا بصدد الانتهاء من مشروع للتحول للرقمي لجميع وسائل الإعلام، وسيتم عرضه للمناقشة على العاملين بالمجال الإعلامي في مصر قريبًا قبل إقرار تنفيذه.

أسامة هيكل مشروع التحول الرقمي وسائل الإعلام

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