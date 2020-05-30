"الهجرة" تطلق العدد 17 من مجلة "مصر معاك"

كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، عددها السابع عشر من مجلة "مصر معاك"، التي تعد أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج؛ لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

ويتناول هذا العدد متابعة جهود الدولة المصرية في عودة المصريين العالقين بالخارج، بالإضافة إلى إرشادات عامة خلال فترة الحجر الصحي.

وفي السياق ذاته، تتناول المجلة دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالطبع كان العيد حاضرًا رغم حصار "كورونا".

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج؛ للنشر في صفحات المجلة، حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

ولقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:اضغط هنا