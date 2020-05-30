وزيرة الثقافة تنعى الفنان الكبير حسن حسني: صنع نجومية من نوع خاص

كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير حسن حسنى، الذي غيبه الموت فى ساعة مبكرة من صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت عبد الدايم، في بيان: إن فن التمثيل فقد أحد علاماته البارزة، حيث تميز الراحل بالحضور والقدرة على الأداء بصدق وإتقان ونجح في صنع نجومية من نوع خاص بعد أن تفوق في وضع بصمات متفردة على الشخصيات التي جسدها في المسرح والسينما والتليفزيون.

يشار إلى أن حسن حسني ولد عام 1931 في حي القلعة، حصل على شهادة التوجيهية عام 1959، قام بالتمثيل في مسرح المدرسة، انضم إلى المسرح العسكري ثم المسرح القومي وقدم الكثير من البطولات بمسرح الدولة والمسرح الخاص.

شارك في أعمال تليفزيونية حققت جماهيرية كبيرة، وامتد نشاطه الفني إلى الشاشة الفضية، وقدم الكثير من الأعمال الناجحة، وتشارك البطولة مع نجوم من أجيال مختلفة.​