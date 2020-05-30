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الصحة تعدل بروتوكول علاج كورونا: حذف "التاميفلو".. والإبقاء على "هيدروكسي كلوركين"

12:35 م السبت 30 مايو 2020
الصحة تعدل بروتوكول علاج كورونا: حذف "التاميفلو".. والإبقاء على "هيدروكسي كلوركين"

هيدروكسي كلوروكين

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة جيهال العسال، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، انه تم الاستقرار على إبقاء عقار "هيدروكسي كلوروكين" ضمن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت العسال في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت: نتائج الدراسات التي أجريناها على هيدروكسي كلوركين أثبتت فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

وأوضحت أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين.

وأشارت إلى أنه جرى الانتهاء من البروتوكول مساء أمس الجمعة في اجتماع اللجنة العلمية، وسيتم اعتماده والإعلان عنه في وقت لاحق اليوم.

يأتي ذلك رغم قرار منظمة الصحة العالمية تعليق التجارب السريرية لعقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كوفيد-19، حتى إشعار آخر، بعد جدل مطول حول فاعلية عقار الملاريا، في علاج المرضى.

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